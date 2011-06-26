У Тернополі розпочався Західноукраїнський весільний фестиваль.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори заходу, в рамках фестивалю відбудеться парад наречених; конкурс «Краща наречена», переможниця якого отримає путівку на відпочинок до Європи; середньовічне одруження за участю клубів історичної реконструкції; презентація найбільшого в Україні весільного торту.

Також в рамках фестивалю пройде весільна виставка, на якій підприємці з Тернополя, Львова, Рівного та Івано-Франківська представлять спектр послуг, який допоможе молодятам, що готуються до весілля, визначитися, що вони потребують.

Зокрема, буде представлено основні напрямки моди для молодят, весільні аксесуари, весільний макіяж, зачіски, весільний декор, феєрверки та повітряні кульки, різноманітні весільні кортежі. Також на виставці будуть представлені весільні торти, короваї. Свої вміння демонструватимуть і весільні музиканти, ведучі.

Завершиться фестиваль завтра фаєр-шоу та дискотекою в одному із нічних клубів, де і відбудеться нагородження переможниці «Конкурсу наречених».