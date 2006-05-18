Солістка групи ”Тату” виходить заміж

Солістка групи "Тату" Юля Волкова виходить заміж за співака Влада Топалова - весілля двох зірок відбудеться наприкінці літа. Спочатку ніхто не вірив в роман Юлі і Влада. У інтерв`ю "Комсомольской правде" жених вирішив привідкрити таємницю їх кохання. Як відзначає газета, на зустріч він приїхав на Mercedes своєї коханої.

Топалов розповів, що їх знайомство відбулося в дитячій групі "Непоседы". І колишній партнер Влада по групі Smash Сергій Лазарєв, і Олена Катіна - всі вони співали в цьому колективі. "І зараз найкращі спогади у нас з Юлею пов`язані з тим дитячим періодом. Хоча почуття виникли пізніше. Тоді ж ми лише дружили", - говорить Влад.

Влад підтвердив, що у нього були романи з Настею Стоцькою, і з солісткою групи "А-Студіо" Кеті, оскільки він часто закохується."Я був в шоці, коли стало відомо про мій роман з Жанною Фріске. Мені було приємно спілкуватися з такою шикарною дівчиною. Але наші відносини завжди були тільки дружніми", - говорить Топалов. Про відносини з Юлею: "Наш роман почався взимку. Юлька - кльова, світла людина. Розумієте, вона божевільно яскрава, сильна особа! І ми з нею не просто хлопець з дівчиною - ми близькі люди” .

newsru