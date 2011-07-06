СБУ відвернула контрабанду апельсинів

В Одеській області Служба безпеки України попередила контрабанду апельсинів на суму понад 3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, до одного із морських портів Одещини з-за кордону прибув теплохід з вантажем апельсинів на адресу приватного підприємця, зареєстрованого в Одеській області. Співробітники СБУ виявили, що надані для митного оформлення документи мають ознаки підроблення.

Використовуючи підроблені товаро-супровідні документи, зловмисники контрабандно переміщували на територію України товари овочево-фруктової групи, у результаті реалізації яких отримували надприбутки.

У результаті проведеного у межах чинного законодавства огляду офісу бізнесмена співробітниками СБУ виявлено і вилучено незаповнені бланки офіційних документів, кліше підписів та печатки іноземних фірм, які нібито відправляли зазначений вантаж, з ознаками підроблення.

Невідповідність сертифікатів якості, які надавались до контролюючих органів представниками вказаної фірми, могла призвести до надходження на територію України неякісної та небезпечної до вживання продукції.

Загальна вартість контрабанди - понад 3 млн. грн.

На даний час співробітниками СБУ перевіряється інформація щодо можливого використання отриманих незаконним шляхом грошових коштів для підкупу службових осіб правоохоронних та контролюючих органів з метою безкарного здійснення контрабандної діяльності.

Слідчими СБУ в Одеській області стосовно приватного підприємця порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства здійснюються невідкладні слідчі дії щодо встановлення кола осіб та можливих організаторів контрабандного каналу.