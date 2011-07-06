Українці залишаться без молока?

Експерти вважають механізм субсидування закупівельних цін на молоко ефективним і виступають за його відновлення.

На думку директора консалтингового агентства «ААА» Сергія НАЛИВКИ, необхідно терміново відновити колишній порядок дотування виробників молока і м`яса через субсидування закупівельних цін. Інакше Україна не зможе зупинити зростання цін на молоко і молочні продукти, що призведе до падіння їх споживання, яке вже нині становить близько 150 кг на людину на рік, за раціональної норми 380. Про це експерт повідомив в інтерв`ю Інтернет-виданню «Форпост».

«Після оголошення про рішення Мінагрополітики спрямувати наявні кошти спецфонду бюджету на будівництво ферм і комбікормових заводів, стало очевидним, що більшість виробників цього року залишаться взагалі без держпідтримки. Якщо врахувати, що за останні 5 років поголів`я впало на 21,4%, то Україна ризикує перетворитися на нетто імпортера молока. Причина очевидна – низька рентабельність молочного виробництва.», - відзначає С.НАЛИВКА. При цьому він додав, що західні фермери держпідтримку одержують, наприклад, у США вона становить близько 13-16% закупівельної ціни.

«Попередній механізм (дотування) сприяв розвиткові галузі в цілому, як виробників молока, так і переробної промисловості, - вважає експерт аграрних ринків (ринок молока і молокопродуктів) Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Інна ІЛЛЄНКО. - По-перше, він був налагоджений, гроші, які генерувалися в галузі, в ній і залишалися, йшли на розвиток виробників. Можливо, хтось міг спрямовувати ці гроші на розвиток переробної промисловості. Але знову ж, якщо у нас розвивається ефективна переробка і якщо переробка має можливість експортувати і платити вищу ціну за молоко, відповідно, для сільгоспвиробника це також краще. Бо буде стабільний попит на молоко-сировину, і це формуватиме вищі ціни».

«Ми й раніше виступали за це. Експерти, у тому числі й Український союз промисловців і підприємців, Аграрна конфедерація України і ряд інших фахівців ще на етапі розгляду проекту нового порядку дотування тваринництва висловлювали достатньо серйозні зауваження. Вони стверджували, що така система погіршує умови розвитку галузі, що вона непрозора, не спрямована на поліпшення якісних характеристик розвитку тваринництва», - заявив заступник голови фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ. У свою чергу керівник фракції ПР у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що «колишня система була розумною і потрібно до неї повернутися», відзначивши, при цьому, що позиція фракції в цілому з даного питання ще не визначена.

При цьому в прес-службі голови парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Віталія ХОМУТИННІКА повідомили, що поправка народного депутата Катерини ВАЩУК №512 в законопроект 8217 (про відновлення дотацій механізму субсидування закупівельних цін на молоко – УНІАН) відхилена комітетом. «Завтра вона не буде винесена на голосування Верховної Ради. Таке рішення комітету ґрунтується на тому, що дуже мало ще пройшло часу для того, аби приймати рішення про перегляд діючого порядку дотування виробників молока і м`яса. До цього питання вирішено повернутися у вересні, коли будуть результати роботи галузі за перше півріччя 2011 року», - повідомляє прес-служба.