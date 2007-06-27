В Інтернеті з`явилися кадри з нового фільму про Гаррі Поттера (фото)

Українська прем`єра п`ятої частини фільму про усесвітньо відомого хлопчика-чарівника - «Гаррі Поттер і орден Фенікса» запланована на 19 липня. Тим часом в Інтернеті з`явилися кадри з фільму.

Отже, настає повернення темного володаря лорда Волдеморта... Відроджений Орден Фенікса об`єднається навколо Гаррі щоби протистояти Тьмі, що насувається...

Що ж до книжкової версії – останньої частини пригод Гаррі Поттера, то українська версія книги має вийти в жовтні. За інформацією директора видавництва „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Івана Малковіча, над перекладом працює «стара» команда – перекладач Віктор Морозов та ілюстратор Владислав Єрко.

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