В Інтернеті з`явилися кадри з нового фільму про Гаррі Поттера (фото)
12:39, 27 червня 2007Суспільство
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Настає повернення темного володаря...
Українська прем`єра п`ятої частини фільму про усесвітньо відомого хлопчика-чарівника - «Гаррі Поттер і орден Фенікса» запланована на 19 липня. Тим часом в Інтернеті з`явилися кадри з фільму.
Отже, настає повернення темного володаря лорда Волдеморта... Відроджений Орден Фенікса об`єднається навколо Гаррі щоби протистояти Тьмі, що насувається...
Що ж до книжкової версії – останньої частини пригод Гаррі Поттера, то українська версія книги має вийти в жовтні. За інформацією директора видавництва „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Івана Малковіча, над перекладом працює «стара» команда – перекладач Віктор Морозов та ілюстратор Владислав Єрко.
Фото Лента.ру
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