Екологічна катастрофа: 2 тис.тонн м`яса з Китаю півтора роки лежать під Одесою

84 контейнери з м`ясом, доставлені морським шляхом з Китаю понад півтора роки тому в Одеський морський торговий порт (ОМТП), загрожують одеському побережжю екологічною катастрофою. Про це заявив сьогодні на прес-конференції головний диспетчер ОМТП Дмитро ВОРОБЙОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ці контейнери заарештували співробітники Генпрокуратури України. Щодо посадовців санепідемслужби, які видали фіктивні сертифікати на продукцію в 2005 році, порушено справу. Але зараз існує реальна загроза поломки контейнерів і розморожування м`яса. А це створює екологічну загрозу побережжю, оскільки термін зберігання м`яса закінчився».

Як уточнив Д.ВОРОБЙОВ, у контейнерах зберігається близько 2,5 тисяч тонн м`яса – «тримісячна норма споживання цього продукту в Одеському регіоні». За його даними, збитки порту і оператора контейнерного терміналу «ГПК-Україна» за час зберігання цих місткостей вже становили 18 млн. грн.

«У результаті компанія одержує менший прибуток, відповідно, менше платить податків. Через це держава втрачає мільйони», – зазначив керівник підрозділу німецької компанії ГПК Дірк БАТТЕРМАН.

Лінійні оператори «Cosco», «Maersk», «MSC», «Norasia», що доставили до Одеси вантаж, вже готові за свій рахунок вивезти контейнери з м`ясом за межі України, а відправник - прийняти його, повідомили організатори прес-конференції. «Проте представники слідчих органів не знімають арешт і відмовляються передати будь-кому вантаж на відповідальне зберігання, не дає дозволу на вивіз м`яса і ветеринарна служба порту», - повідомили представники порту.

За словами юриста Олександра КІФАКА, щоб визначити виходи з ситуації, що склалася, «ГПК-Україна» надіслала відкритий лист генеральному прокурору України і голові Одеської облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. У квітні 2005 року за розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України було заборонене ввезення на територію України м`ясної продукції китайського виробництва. Після цього в ОМТП було арештовано 335 контейнерів. Частина вантажовласників представили документи про походження вантажу, і арешт з цих контейнерів було знято. Продукція з 14 місткостей була передана на утилізацію комерційній фірмі, за наслідками акції порушено кримінальну справу.