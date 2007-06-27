У Харківському метро чоловік кинувся під поїзд
21:31, 27 червня 2007Суспільство
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Ймовірно - самогубство
Сьогодні у Харківському метрополітені загинув пасажир, який кинувся під потяг.
Про це інформує веб-сайт міського метрополітену.
Трагічна подія сталася сьогодні о 16.05 при в`їзді потягу на станцію «Радянська». Станція була одразу закрита на вхід і пересадку пасажирів. О 16.55 тіло пасажира витягли з-під потягу.
О 17.01 всі станції Холодногірсько-Заводської лінії були відкриті для прийому пасажирів.
За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство. Відповідні органи займаються розслідуванням обставин трагедії.
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