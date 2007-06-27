У Харківському метро чоловік кинувся під поїзд

Сьогодні у Харківському метрополітені загинув пасажир, який кинувся під потяг.

Про це інформує веб-сайт міського метрополітену.

Трагічна подія сталася сьогодні о 16.05 при в`їзді потягу на станцію «Радянська». Станція була одразу закрита на вхід і пересадку пасажирів. О 16.55 тіло пасажира витягли з-під потягу.

О 17.01 всі станції Холодногірсько-Заводської лінії були відкриті для прийому пасажирів.

За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство. Відповідні органи займаються розслідуванням обставин трагедії.