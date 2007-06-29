”Молодиків” для бійки в Києві найняли в гуртожитку університета фізкультури

Керівництво Міністерства внутрішніх справ взяло на особистий контроль розслідування інциденту з побиттям громадян на Березняках у Києві, що трапився в ніч з 27 на 28 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАТХУТДІНОВ.

«Інцидент на вул. Березняківській взято на контроль керівництва МВС та на контроль віце-прем’єр-міністра України Олександра КУЗЬМУКА», - сказав він.

При цьому В.ФАТХУТДІНОВ зазначив, що, за наявною у нього інформацією, співробітники Дніпровського райвідділу міліції столиці діяли в межах, визначених законом, тобто, інформація про інцидент надійшла по лінії «02» до Дніпровського райвідділу міліції о 3.32 від мешканців будинків 14, 12, 16 на згаданій вулиці, і вже через 30-40 хв. три патрульні автомобілі були на місці події та затримали 8 осіб, які спробували втекти з місця події.

За словами В.ФАТХУТДІНОВА, з’ясовано, що затримані особи є студентами Національного університету фізичного виховання і спорту. Зокрема, один із них, стосовно якого наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту, є мешканцем Івано-Франківська, майстром спорту з вільної боротьби.

За словами заступника міністра, було встановлено, що невідомі особи прибули до студентського гуртожитку університету і запропонували окремим його мешканцям по 200 грн. за вирішення питань, які склалися навколо будмайданчика по вул. Березняківській.

Водночас В.ФАТХУТДІНОВ зазначив, що місце для будівництва будинку було надано київською владою ще у 2003 році для здіснення будівельних робіт фірмою «Кроун». Після надання дозволу на будівництво місцеві жителі неодноразово здійснювали спроби перешкодити початку будівельних робіт. У зв’язку з цим В.ФАТХУТДІНОВ висловив думку, що «крім міліції, є інші інстанції, які б мали подивитися, чи доцільно там виділяти земельну ділянку».

Він зауважив, що наразі на місці інциденту громадський порядок в цілодобовому режимі охороняють співробітники Дніпровського райвідділу міліції. Також він повідомив, що міліція ще не допитала представників фірми “Кроун” в рамках порушеної кримінальної справи.

В контексті зазначеного В.ФАТХУТДІНОВ висловив думку, що в процесі розслідування кримінальної справи, порушеної проти затриманих восьми осіб за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), буде надано оцінку, в тому числі й посадовим особам, які надавали дозвіл на будівництво у зеленій зоні.

При цьому він наголосив, що предмети, якими було побито протестуючих громадян, привезли на вантажному автомобілі будівельникам для встановлення огорожі навколо будмайданчику.

В.ФАТХУТДІНОВ висловив переконання, київська міліція більше не допустить виникнення “такого випадку”.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 27 на 28 червня на вул. Березняківській у Києві невідомі побили людей, які боролися проти забудови скверу. Внаслідок цього інциденту 13 осіб було госпіталізовано до лікарні з тяжкими травмами.

Київська міліція 28 червня порушила кримінальну справу за цим фактом за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

За даними Блоку Кличка, земельна ділянка площею 0,38 га у зеленій зоні загального користування житлового масиву Березняки по вул. Березняківській, 12, у Дніпровському районі Києва була передана будівельній компанії «Кроун» рішенням Київської міської ради №484/644 від 29 травня 2003 року для будівництва житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом.

Мешканці масиву протестують проти забудови з 2004 року. Починаючи з 2006 року, у сквері постійно діє наметове містечко, в якому чергує близько 20 осіб.