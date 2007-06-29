Ізраїльським військовим сподобався бензиновий бунт в Ірані

Ізраїльські військові задоволені тим, як зреагували іранці на рішення офіційного Тегерана запровадити квоти на бензин, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Jerusalem Post. Нагадаємо, 27 червня натовп супротивників реформи, переважно з молоді, підпалила автозаправну станцію на північному заході столиці Ірану.

На думку ізраїльтян, попри те, що цей локальний виступ був придушений, він засвідчує слабкість режиму іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, який може впасти в разі жорсткіших економічних санкцій.

Ізраїльтяни, зокрема, пропонують припинити експорт палива до Ірану з інших країн. На думку ізраїльських військових, із запровадженням такої заборони "весь іранський народ міг би виступити проти свого президента".

Нагадаємо, Іран, другий за величиною постачальник нафти в ОПЕК, вимушений купувати бензин за кордоном. Зв`язано це, зокрема, і з міжнародними санкціями, через які іранці не можуть модернізувати нафтопереробну промисловість.

Щоб понизити субсидії на бензин іранський уряд збільшив ціну на паливо на 25 відсотків і ввів квоти - для власників приватних автомобілів не більше 100 літрів на місяць.