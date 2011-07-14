У Росії пояснили, чим їм не подобається українське сало

Українські м`ясомолочні підприємства не відповідають вимогам Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це українським журналістам в Москві сказав сьогодні помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій АЛЕКСЄЄНКО.

«У багатьох випадках люди і підприємства не були готові до того, що проходитиме серйозна інспекція, вони не знали вимог Митного союзу, а технології та інфраструктура підприємств залишали бажати кращого і не відповідали вимогам, які висуваються», - сказав О.АЛЕКСЄЄНКО, коментуючи результати інспекції.

За його словами, «насправді ситуація досить проста», і з нею Росія стикається достатньо часто.

О.АЛЕКСЄЄНКО запевнив, що зовсім недавно була проведена інспекція бразильських підприємств, і були виявлені також дуже серйозні недоліки, що призвели до припинення поставок з трьох штатів Бразилії. «Це десятки підприємств, і вони теж були незадоволені», - сказав представник Россільгоспнагляду. При цьому він підкреслив, що Бразилія провела аудит і сама виключила підприємства, які не в змозі поставляти якісну продукцію.

О.АЛЕКСЄЄНКО вважає, що насамперед має посилити роботу ветеринарна служба в Україні. «Вона має створити умови, щоб підприємства могли виконувати вимоги, які є об`єктивними», - сказав він.

Він відзначив, що українські колеги скаржаться на дуже серйозне недофінансування, а підрозділи на місцях «не завжди активно слухають сигнали з центру».

За його словами, вимоги Митного союзу не робляться жорстокими, уніфікуються і дуже близькі до російських.

О.АЛЕКСЄЄНКО відзначив, що недоліки, які мають українські підприємства, пов`язані з технологічними моментами. Наприклад, були виявлені перетинання «брудних» і «чистих» зон, відсутність дезинфекційних бар`єрів тощо.

При цьому він сподівається, що українська сторона швидко виправить недоліки, оскільки від цього страждають також і одержувачі продукції.

«Думаю, що зовсім швидко, протягом найближчого місяця, ми зможемо відновити поставки з багатьох українських підприємств», - сказав він і додав, що виправити недоліки можна протягом кількох тижнів.

Він відзначив, що імпорт свинини з Китаю також є чинником, який посилює ситуацію.

«Україна імпортує китайську свинину, яку використовують для виробництва м`ясної продукції. Тут в чому велика проблема? Ми, наприклад, імпортуємо з Китаю тільки м`ясо кроля, інше все закрито», - сказав О.АЛЕКСЄЄНКО.

Він пояснив, що Міжнародне епідеміологічне бюро рекомендує не імпортувати продукцію з країн, в яких реєструються серйозні спалахи захворювань протягом календарного року.

Він відзначив, що Україна ввозить свинину, хоча в Китаї минулого року було кілька спалахів ящуру.

Як повідомляв УНІАН, представники національних ветеринарних органів держав – членів Митного союзу ухвалили рішення тимчасово заборонити ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств.