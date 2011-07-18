Співробітник Посольства Грузії в Україні побив журналіста (відео)

Співробітник Посольства Грузії в Україні побив журналіста під час сьогоднішньої акції жіночого руху FEMEN «Фотомисливство».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі руху FEMEN.

Як наголошується у повідомленні, акція була організована на підтримку фоторепортерів, які перебувають під слідством у так званій «справі фотографів» у Грузії.

FEMEN приєдналися до міжнародної журналістської кампанії No pictures – no democracy! за всебічне і об`єктивне розслідування справи грузинських фотографів, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Активістки FEMEN вимагали від властей Грузії звільнити від досудового тюремного ув’язнення трьох звинувачених журналістів.

За даними активісток руху, «мирний хід акції перервав працівник посольства, який накинувся з кулаками на активісток руху, згодом перемкнувши свою увагу на журналістів. Зокрема, він завдавав ударів журналістам і намагався розбити знімальну апаратуру», - заявляють у FEMEN. Відеозапис інциденту дивіться тут.

На думку FEMEN, "насильницькі дії співробітників Посольства Грузії в Україні підтвердили підозри міжнародної громадськості в медіа-фобії офіційного Тбілісі".

"Піднявши руку на активістів і журналістів на території чужої країни, працівники дипмісії продемонстрували неповагу до загальнодемократичних принципів: свободі слова і свободі зборів. Наведені факти змушують ще більше непокоїтися про долю арештованих журналістів у Грузії", - відзначили в прес-службі FEMEN.

Як повідомляється, журналіст видання «Коментарі» Олександр ЯМКОВИЙ перебуває у лікарні з підозрою на струс мозку.