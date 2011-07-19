Нафтогаз підписав документи про кредити на модернізацію труби

НАК «Нафтогаз України» підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком документи про кредитування модернізації газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, документи було підписано сьогодні.

«Нафтогаз України» підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку меморандум, а з Європейським інвестиційним банком – лист про наміри, в яких фіксуються наміри банків щодо фінансування проекту модернізації української ГТС.

Згідно з документами, кошти по 154 млн. дол. від кожного банку планується виділити вже цього року.

Як повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК, кредит ЄБРР планується виділити на 15 років під державні гарантії.

У вересні, відзначив він, компанія Mott MacDonald повинна буде надати звіт про проект модернізації, і потім буде ухвалене рішення про виділення кредиту.

«Ми сподіваємося підписати проект цього року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива і енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року.

Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» ухвалило рішення щодо фінансування в 2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (I черга)» за рахунок власних коштів.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» планує вкласти 543 млн. дол. в модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Також планується, що 308 млн. дол. з цієї суми становитимуть інвестиції, а решта – власні фінанси.

Роботи з модернізації планується проводити від 3 до 5 років залежно від конкретних потреб. На модернізацію всього газопроводу потрібно близько 1,2 млрд. дол.

Сьогодні Україна почала реалізацію проекту «Модернізація і реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород». Реалізація проекту почалася зварюванням символічного золотого стику трубопроводів, в якому взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО. Також у заході взяли участь керівництво НАК «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз», представники міжнародних фінансових організацій і зарубіжних газових компаній.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому численні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.