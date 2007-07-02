У Донецьку пропав адвокат, який захищав засудженого за вибух на стадіоні ”Шахтар”

Київське об`єднання "Незалежна колегія адвокатів" заявляє про зникнення співробітника об`єднання, адвоката Ігоря НИКИТЮКА.

Він захищав у Донецькому апеляційному суді засудженого довічно за співучасть в організації вибуху на стадіоні "Шахтар" 15 жовтня 1995 року колишнього майора міліції В’ячеслава СИНЕНКА. В результаті вибуху загинув президент ФК "Шахтар" Ахать Брагін, а також декілька осіб з його оточення.

"Ми три тижні його розшукуємо, але безуспішно. НИКИТЮК не з`являється на роботі, на зв`язок не виходить. Його мобільний телефон не відповідає, sms-ки надсилаємо, але на зв`язок він не виходить", - сказав по телефону кореспондентові УНІАН керівник адвокатського об`єднання "Незалежна колегія адвокатів" Василь ПРИДУВАЛОВ.

Він також повідомив, що в перший тиждень після невиходу І.НИКИТЮКА на роботу в об`єднанні думали, що той захворів, проте тепер "не знають, що робити".

"Ні дружина НИКИТЮКА, ні його знайомі також не знають, де він", - уточнив В.ПРИДУВАЛОВ. При цьому він вказав, що, наскільки йому відомо, дружина И.НИКИТЮКА про його зникнення в міліцію поки що не заявляла.

"У нас є паспортні дані адвоката, він прописаний у Вінницькій області, а в Києві знімає квартиру. Але її адреси ми також не знаємо", - повідомив керівник "Незалежної колегії адвокатів".

В.ПРИДУВАЛОВ не виключив, що зникнення адвоката може бути пов`язане з його професійною діяльністю. "В принципі, якщо допускати це, то тільки у зв`язку із справою СИНЕНКА. Інших особливо резонансних справ у провадженні НИКИТЮКА не було. Останнім часом він займався більше цивільними справами", - сказав В.ПРИДУВАЛОВ.

"Я не думаю, що це пов`язано з роботою, хоча, звичайно, виключати цього не можна", - зазначив керівник об`єднання "Незалежна колегія адвокатів".