Українська авіакомпанія потрапила до чорного списку ЄС

Європейська комісія внесла зміни до “чорного списку” авіакомпаній.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комісії.

Згідно з рішенням, заборона на виконання польотів над територією Європейського Союзу накладена на усі 51 індонезійську компанію, ангольську пасажирську авіакомпанію TAAG Angola Airlines та українську вантажну авіакомпанію Volare Aviation Enterprise.

Єврокомісія також переглянула операційні обмеження, накладені на пакистанські авіакомпанії і перелік киргизьких авіакомпаній. Крім того, Єврокомісія відзначила, що декілька країн ухвалили попереджувальні заходи з безпеки, заборонивши в односторонньому порядку польоти своїх авіакомпаній до ЄС. Так, Російська Федерація заборонила польоти до ЄС 4 пасажирським авіакомпаніям: “Кубанські авіалінії”, “Якутські авіалінії”, “Авіалінії 400” та “Кавмінводавіа”; а також 6 іншим операторам: «Газпромавіа», UTAir, KrasAir, «Атлант-Союз», «Уральські авіалінії» та “Росія”. Болгарія і Молдова також заборонили в односторонньому порядку польоти до країн ЄС ряду компаній, що не відповідають європейським стандартам безпеки.

Як повідомляв УНІАН, вперше “чорний список” авіакомпаній був створений у березні 2006 року. З того часу Єврокомісія уже вчетверте переглянула його.

Згідно з Інтернет-сайтом компанії Volare Aviation Enterprise, вона була створена в 1994 році. На сьогодні має у розпорядженні 5 літаків типу Іл-76, 6 – Ан-12, один – Л-410. Авіакомпанія виконує вантажні перевезення з України, а також перевезення між країнами Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Африки, Південної Америки, Австралією та Китаєм.