Матеріали про загибель дельфінів дійшли до прокуратури

Матеріали про загибель дельфінів на Кінбурнській косі розглядаються в Миколаївській міжрайонній природоохоронній прокуратурі та Очаківській міжрайонній прокуратурі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Миколаївський міжрайонний природоохоронний прокурор Костянтин БАНДУРА.

До Миколаївської міжрайонної природоохоронної прокуратури матеріали справи офіційно надійшли лише вчора, 28 липня, і в даний час за ними проводиться перевірка. Результати будуть готові до 1-2 серпня, повідомив К.БАНДУРА.

За його словами, комісія зробила висновок, що дельфіни загинули ненасильницькою смертю.

К.БАНДУРА відзначив, що особисто його цікавить питання, чому співробітники ландшафтного парку повідомили про факти загибелі дельфінів не відразу, а перевірка проводилася тоді, коли тіла тварин встигли істотно розкластися.

К.БАНДУРА повідомив, що дельфіни загинули у різний час: від 2 місяців до 10 днів до початку проведення перевірки, тому встановити причини їхньої смерті неможливо. Водночас причин може бути кілька, зокрема, отруєння сірководнем і смерть від старості.

Він також сказав, що в міліції не зафіксовано сигнал про цю подію.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня на побережжі Кінбурнської коси, в акваторії національного парку «Білобережжя Святослава», відпочиваючі виявили вісім загиблих дельфінів. На тілі одного з них були помітні сліди від дробу. На думку фахівців, такого масового випадку одночасної загибелі дельфінів, які занесені в Червону книгу, в цих місцях ніколи раніше не було.

Міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ створив комісію зі з`ясування причин загибелі дельфінів.

15 липня заступник голови комісії, заступник начальника Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Олексій КУЗЬМЕНКО повідомив, що дельфіни, знайдені мертвими на побережжі Кінбурнської коси, загинули не від вогнепальних поранень.

За його словами, члени комісії знайшли і обстежили останки 5 загиблих дельфінів і 1 афаліни. В результаті обстеження в тілі одного з дельфінів було виявлено 5 дробин, які передали до очаківського райвідділу міліції для експертизи.

«Місце знаходження дробин - нижня щелепа дельфіна - вказує на те, що стріляли вже в мертвого дельфіна», - зазначив О.КУЗЬМЕНКО.

За його словами, трупи дельфінів, що залишилися, не мають видимих пошкоджень, що дозволяє допустити, що загинули вони не від пострілів. Визначити ж точну причину загибелі тварин зараз неможливо, оскільки трупи сильно розклалися.

Разом з тим, екологи вважають, що дельфіни загинули насильницькою смертю.

Крім того, директор регіонального парку Зиновій ПЕТРОВИЧ заявив, що на побережжі Кінбурнської коси тільки в липні стало відомо про загибель не менш як 12 дельфінів.