Зустрічі Ющенка з олігархами будуть раз на три місяці

Зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з представниками великого бізнесу відбуватимуться щоквартально.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, такої домовленості було досягнуто сьогодні під час зустрічі В.ЮЩЕНКА з представниками великого бізнесу.

Під час заключного слова на зустрічі Президент запропонував акцептувати Меморандум про співпрацю. Мета прийняття документу – розбудова сприятливого бізнесового середовища та забезпечення стабільного розвитку національної економіки.

В.ЮЩЕНКО також подякував бізнесменам за значну кількість цікавих корисних думок, висловлених під час зустрічі. Йдеться про розвиток вітчизняного фондового ринку, запровадження ринкових земельних відносин, вдосконалення регуляторної політики, вирішення проблем із рейдерством та правами на власність в Україні. «Ці думки є абсолютно державницькі по ролі та знаковості», – підкреслив глава держави. За його словами, наступна зустріч із представниками бізнес-середовища України буде повністю присвячена саме одній з цих тем. Адже їм слід надавати державного звучання та вирішувати на державному рівні.

Президент доручив першому заступнику глави Секретаріату Олександру ШЛАПАКУ для підготовки наступних зустрічей і підтримки постійного діалогу «влада-бізнес» сформувати робочу групу, до якої, за бажанням, запросити представників ділових кіл.

За попередньою домовленістю, зустрічі В.ЮЩЕНКА з представниками великого бізнесу відбуватимуться раз у квартал. «Якщо за цим столом будуть сформовані ініціативи, на них знайдеться реакція і в парламенті, і в уряді», – переконаний Президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО провів зустріч з представниками великого національного бізнесу. Головні теми зустрічі – податкова реформа та процес підготовки проекту нового Податкового кодексу, ситуація із дотриманням прав власності, проблема поширення рейдерства.