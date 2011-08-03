У Козятині встановили хрест на місці розстрілу 724 полонених

У місті Козятині, що на Вінниччині, встановлено пам’ятний знак у вигляді хреста розстріляним під час Другої світової війни військовополоненим.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, пам’ятний знак встановлено на околиці міста, на місці страти 724 військовополонених – військових моряків, партизанів, підпільників і місцевого мирного населення.

Хрест встановлено Київською громадською організацією “Товариство ветеранів розвідки Військово-Морського Флоту” та ветеранами Дніпровської військової флотилії за підтримки Міністерства оборони України, обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Участь у відкритті пам’ятного знака взяли керівники району, представники оборонного відомства, духовенства, ветеранських та громадських організацій.

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять полеглих у роки Великої Вітчизняної війни.

Голова Вінницького осередку “Товариства ветеранів розвідки ВМФ” Сергій СУПРЯГА повідомив, що зі знайдених архівних матеріалів відомо про чотири могили, в яких поховані близько 7,5 тисяч осіб.

«Роботи ще дуже багато, але впевнений, що спільними зусиллями обеліск, встановлений тут ще у 50-х роках ХХ століття, як і пам’ятний знак, встановлений сьогодні, переростуть в майбутньому в меморіальний комплекс, на плитах якого будуть викарбувані імена кожного загиблого. Це наш святий обов’язок», – зазначив С.СУПРЯГА.