Україна і ЄС призупинили роботу над новою посиленою угодою

Надзвичайний і Повноважний Посол Португальської Республіки в Україні Жозе Мануел ВІЄГАШ констатує, що переговори між Україною і Євросоюзом про укладення нової посиленої угоди на сьогодні призупинені в зв’язку з тим, що не розпочато переговори про зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Зараз постає така проблема, що не було почато переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі, і це призупиняє якимось чином процес щодо посиленої угоди», - сказав Ж.М.ВІЄГАШ.

Разом з тим він зауважив, що переговори про укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС не можуть розпочатися, доки Україна не вступить до Світової організації торгівлі.

Разом з тим, посол зазначив, що переговори проходять добре і в досить швидкому темпі.

За словами Ж.М.ВІЄГАША, на сьогодні важко сказати, коли буде підписано нову посилену угоду між Україною та ЄС.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде включено в текст угоди положення про політичну асоціацію, посол зазначив: «Україна зараз знаходиться у фазі наближення до ЄС, проте наразі ще не йдеться про включення такої фрази», - сказав він.

Ж.М.ВІЄГАШ підкреслив, що Україні необхідно наближатися до ЄС крок за кроком. Він також зауважив, що нова посилена угода зміцнить відносини Україною та ЄС. Посол також навів приклад вступу до євроспільноти своєї країни, зазначивши, що після проханням Португалії прийняти її в ЄС і членством в ЄС пройшло 10 років.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Україна та ЄС розпочали переговори щодо нової посиленої угоди, яка має замінити чинну нині угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершується на початку 2008 року. Головним пунктом нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Формальні переговори про створення зони вільної торгівлі можуть розпочатися лише після приєднання України до СОТ.

Португалія з 1 липня головує в ЄС.