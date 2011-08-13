У Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на другу половину суботи штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погодних умов і просить жителів півострова і туристів утриматися від походів в гори і виходів у морі у негоду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

У Криму очікуються сильні зливи, грози, місцями град, пориви вітру швидкістю до 20 метрів на секунду.

МНС рекомендує уникати узгір’я і відкритої місцевості, не знаходитися біля металевих конструкцій і під деревами, що окремо стоять.

Рятувальники просять кримчан і відпочивальників за можливості не користуватися в приміщеннях телефонним зв`язком і електроприладами під час грози.