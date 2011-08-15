Франція запропонує випустити бонди під гарантії всієї єврозони

Франція наступного тижня запропонує колегам по Євросоюзу випустити єврооблігації під гарантії всіх 17 держав-членів валютного союзу, пише газета Sunday Times з посиланням на джерела в Брюсселі.

Наступного тижня заплановано зустріч президента Франції Ніколя Саркозі та канцлера ФРН Ангели Меркель. Саме тоді Саркозі і озвучить пропозицію про випуск євробондів, уточнює видання. Об`єм і терміни погашення цінних паперів не повідомляються.

Нові євробонди будуть випущені для рефінансування державного боргу Греції, Ірландії, Португалії, Італії, Іспанії, фінансовий стан яких викликає побоювання інвесторів, а також Бельгії і "будь-якої іншої країни, яка стає об`єктом ринкових спекуляцій", пише Sunday Times.

Кілька днів тому з`явилася інформація, що Саркозі і прем`єр Франції Франсуа Фійон перервали відпустку для участі в позачерговій урядовій нараді, присвяченій ситуації на фінансових ринках, нагадує РІА "Новости". Це спричинило паніку на ринках через припущення, що перші особи країни були попереджені про швидке зниження кредитних рейтингів Франції, пізніше агентство Fitch спростувало ці дані. Проте спекуляції призвели до того, що у середині тижня акції найбільших французьких банків - Societe Generale і BNP Paribas - втратили в ціні 10-20%.

Трохи згодом європейський орган з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA) повідомив про те, що з 12 серпня Франція, Іспанія, Італія і Бельгія обмежують короткі продажі на своїх біржах.