Семенюк прорвало: вона згадала Балозі ”барвистий” ліс

Закиди керівника Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ, які «він собі дозволяє робити» на адресу Фонду державного майна, критикуючи приватизацію "Луганськтепловозу", відверто цинічні і не можуть не обурювати, наголошується у заяві голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою СПУ, продаж ВАТ "Луганськтепловоз" стратегічному інвестору дає кошти державі та інвестиції на підприємство у розмірі понад 2 млрд. грн., а також забезпечує збільшення робочих місць, заробітну плату, оновлення виробництва, вихід на надійні ринки збуту.

“Все це, між іншим, відповідає програмним принципам, з якими йшли соціалісти у 2004 році на президентські вибори, а саме: створення нових робочих місць, модернізація економіки, захист людини праці. Ці зобов`язання ми будемо виконувати, не дивлячись на брудні натяки бізнесменів від влади”, - йдеться у заяві В.СЕМЕНЮК.

“Саме тому Вам, пане БАЛОГО, звичайно, видніше, скільки коштує "товарняк вугілля" або "барвистого" закарпатського лісу, але не видно, щоб ви будь-де переймалися долею 8 тисяч робітників “Луганськтепловозу”, котрі до продажу підприємства вже три місяці не отримували заробітну платню”, - підкреслює В.СЕМЕНЮК.

На її думку, “варто згадати, що саме в оточення Президента входять люди, які безпосередньо здійснювали сертифікатну приватизацію, за яку рано чи пізно доведеться відповідати, і саме вони дають "поради" керівнику держави ламати проекти, які здійснюються не в їхніх інтересах, а в інтересах громадян. Там працює колишній директор Юридичного департаменту Фонду державного майна, який протягом кількох років у середині 90-х візував сотні документів, згідно з якими підприємства продавалися за сертифікати. Сьогодні в цих осіб вистачає нахабства заперечувати очевидні речі - те, що продаж ВАТ "Луганськтепловоз" є одним із успішних приватизаційних проектів загальнодержавного рівня. І те, що він разюче відрізняється від невдалого попереднього конкурсу, підготовка до якого розпочалась ще під час прем`єрства нинішнього Президента. Мало того, що умови конкурсу фактично не містили інвестзобов`язань та не захищали права робітників, так ще й судові рішення після невдалого конкурсу довели підприємство фактично до банкрутства. У той же час лідер однієї з фінансово-промислових груп, яка причетна до занепаду ВАТ "Луганськтепловоз" і якій не вдалося отримати над ним контроль, навіть на зустрічі з Президентом робить спроби відстояти свої власні інтереси щодо цього об`єкту, не зважаючи, що на ньому теж лежить відповідальність за долю працівників, які залишилися без роботи і зарплати”.

“Я, як і мої товариші по партії, не змирюсь, щоб кваліфіковані робітники стояли на ринках у той час, коли їхні підприємства ріжуть на металобрухт або перетворюють у склади, а така доля чекала "Луганськтепловоз", якби він дістався підтримуваним працівникам Секретаріату, а не промисловим інвесторам. Цього не буде допущено!”, - заявляє В.СЕМЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ФДМУ провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. при стартовій ціні пакета 292 млн. грн.

На участь в конкурсі подавали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м. Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія, м. Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу були допущені лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод".

За інформацією представників МГЗК, вони були готові запропонувати за 76% держпакет акцій ВАТ «Луганськтепловоз» не менше 400 млн. грн.

25 червня Господарський суд Києва частково задовольнив позов ВАТ «Дніпрвагонмаш», визнавши недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз» і зобов`язавши покупця - ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» - повернути акції Фонду державного майна.

27 червня глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА заявив, що Фонд державного майна має припинити під виглядом приватизації процес розбазарювання державних ресурсів.

В.БАЛОГА нагадав, що Господарський суд Києва поставив всі крапки над «і» у суперечці щодо продажу «Луганськтепловозу». Суд встановив порушення у проведенні конкурсу і визнав приватизацію державного пакета цього підприємства недійсною, зазначив він.

Глава Секретаріату Президента застеріг посадовців ФДМУ утриматися від свавілля у продажу стратегічних об’єктів України. Він підкреслив, що винні у приватизаційному рейдерстві, яке завдає збитків державі, мають відповідати перед законом.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО офіційно звертався до Генеральної прокуратури з проханням дати юридичну оцінку дотримання Фондом держмайна законодавства у процесі приватизації окремих об’єктів державної власності, у тому числі «Луганськтепловозу».