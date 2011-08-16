Космічна галузь України збільшила виробництво

Підприємства космічної галузі України збільшили обсяг випуску і реалізації продукції в січні-червні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року в 2,3 раза - до 213 млн. дол., повідомляє Державне космічне агентство України.

За підсумками II кварталу чистий прибуток підприємств галузі досяг 11,3 млн. дол. при плані в 1,8 мільйона. До бюджетів усіх рівнів виплачено близько 19 мільйонів доларів. Середньомісячна заробітна плата з початку року збільшилася на 14%.

З початку року підготовлені проекти документів для підвищення ефективності космічної діяльності, прийняті зміни бюджетного кодексу про надання гарантій на залучення кредиту з метою забезпечення подальшого виконання проекту "Циклон-4", підготовку до запуску за програмою "Дніпро" космічного апарату "Січ-2", розвиток російсько-української співпраці (підготовка проекту програми співпраці, участь українських науковців і наявної інфраструктури в Євпаторії в реалізації проектів "СПЕКТР-Р" ("Радіоастрон") і "Фобос-грунт").

Розвивається співпраця з країнами Європи, Америки і Азії (реалізація проекту "Циклон-4"на пусковому центрі Алкантара), відновлено виробництво ракет-носіїв для проекту "Морський старт", створюється основна конструкція першого ступеня ракети-носія "Таурус-2".

У другому півріччі галузь має намір активізувати реалізацію проекту "Циклон-4", продовжити роботи за проектом створення Національної супутникової системи зв`язку "Либідь" і програмами "Наземний старт", "Таурус-2", "Морський старт" і "Дніпро" . Підприємства космічної галузі візьмуть участь у Міжнародному авіаційнно-космічному шоу МАКС-2011.

Серед перспективних завдань - активний вихід підприємств космічної галузі на внутрішній і зовнішні ринки з продукцією некосмічного призначення.