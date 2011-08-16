Селищна рада віддала в оренду водогін

У Херсонській області виявлено факт надання населенню послуг з водопостачання без дозвільних документів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області слідством встановлено, що у вересні 2010 року Лазурненська селищна рада вилучила у комунального підприємства всю інфраструктуру для надання послуг населенню з водопостачання і водовідведення - водопровідну мережу, транспорт, обладнання, адміністративну будівлю, і передав в оренду приватному підприємцю.

Зазначений підприємець з вересня 2010 року до червня 2011 року надавав послуги з водопостачання без дозвільних документів, а саме – дозволи на спеціальне водокористування, дозволи на користування надрами, ліцензії на зазначений вид господарської діяльності. Окрім цього, найняті робітники підприємця не пройшли необхідне для виконання таких робіт навчання.

За попередніми розрахунками екологічної інспекції, збитки від незаконного водокористування перевищили 500 тис. грн.

Прокуратурою Скадовського району порушено кримінальну справу за ознаками ст. 364 ч.2, (Зловживання владою або службовим становищем) і ст.. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) КК України.

Триває досудове слідство.