Міноборони України оголосило про осінній призов

Міністр оборони Михайло Єжель підписав наказ, згідно з яким у жовтні-листопаді 2011 року на строкову військову службу буде призвано 26,6 тис. громадян України чоловічої статі 1986-1993 рр. народження, які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Як повідомляє Департамент преси та зв'язків із ЗМІ Міністерства оборони України в понеділок, до Збройних сил України буде призвано 20 тис. осіб, у Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України – 5,5 тис. осіб, ще 1,1 тис. осіб будуть проходити службу в Державній спеціальній службі транспорту.

Крім того, відповідно до наказу, в жовтні-листопаді також будуть звільнені в запас з лав ЗСУ військовослужбовці, які відслужили встановлені строки строкової військової служби.

Міністр оборони також доручив своєму першому заступнику, а також начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу ЗСУ забезпечити організоване прийняття молодого поповнення, створення необхідних побутових умов їх служби та звільнення військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни військової служби, підтримання військової дисципліни, дотримання статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.

У Міноборони зазначають, що, згідно з постановою Кабінету міністрів від 3 серпня 2011 року, обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу в жовтні-листопаді 2011 року становить 1 715,7 тис. грн.

ТСН