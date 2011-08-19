Опергрупа їхала лісом і раптом побачила табір "Свободи"

Органи влади і міліція Одещини перевіряють законність розташування наметового містечка, організованого обласною організацією ВО «Свобода» в одному з лісництв Любашівського району області.

Про це сьогодні поінформували УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС України в області, коментуючи повідомлення облорганізації ВО «Свобода» про скоєний учора «напад озброєних працівників МВС» на екологічно-патріотичний табір.

«Дійсно, 17 серпня поточного року оперативно-пошукова група з табельною вогнепальною зброєю, спецзасобами, у бронежилетах перевіряла інформацію по встановленню місцезнаходження громадянина Н., мешканця Одеської області, який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, на території Мало-Василівської сільської ради», – зазначили в облуправлінні МВС.

У міліції також повідомили, що «під час руху по лісовій дорозі співробітники міліції виявили розташований у межах лісової зони наметовий табір в кількості 10-12 наметів, де мешкали приблизно 20-25 осіб, віком від 16 до 40 років. Керівництво табору будь-яку інформацію про себе та його мешканців надати відмовилось, документів не пред’явили».

«Було попередньо встановлено, що місцеві органи влади дозвіл на розташування табору не надавали, будь-якою інформацією про керівників та членів табору не володіють. Ніяких дій морального чи фізичного тиску у відношенні громадян співробітники міліції не застосовували», – заявили у МВС.

Водночас, зазначають у Відділі громадських зв’язків облуправління МВС, «на даний час на місце розташування табору здійснено виїзд представників органів місцевої влади та правоохоронців для встановлення осіб, мети і законності їх перебування на території Любашівського району».

Разом з тим, в облуправлінні МВС не повідомили, чи залучені до дій правоохоронців щодо мешканців патріотично-екологічного табору бійці спецпідрозділу «Беркут».

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері в Любашівському районі Одеської області на екологічно-патріотичний табір молодіжних і студентських організацій, організований облорганізацією ВО «Свобода», напали озброєні працівники МВС, одягнені в спортивні костюми.

У прес-службі Одеської облорганізації ВО «Свобода» уточнили, що туристичний патріотичний табір молодіжних і студентських організацій відкрився 16 серпня в одному з лісництв Любашівського району з метою прибирання забруднених місць краю і пропаганди здорового способу життя. Табір є легальним і узгодженим із місцевою владою, наголосили у «Свободі».

Тим не менше, за даними прес-служби, «17 серпня по обіді до місця табору приїхав дільничний інспектор села Троїцьке Ігор СИЛЬВЕСТРОВ. Він сказав, що діє за вказівкою начальника Любашівського РВВС і прибув перевірити «хто такі, і для чого приїхали». Згодом стало відомо, що вказівку перевірити табір дав голова Любашівської райдержадміністрації.

«Уже через дві години дільничний повернувся з чотирма особами у цивільному, озброєними автоматами. Коли учасники табору, відповідно до Закону, попросили невідомих пред`явити документи - це зробив тільки дільничний І.СИЛЬВЕСТРОВ і начальник опергрупи Сергій ВІТВИЦЬКИЙ. Люди з автоматами документів не пред`являли, натомість вони чинили моральний тиск на таборян і погрожували їм. Коли учасники табору почали фотографувати все що, відбувається і дзвонити представникам ЗМІ, працівники МВС і автоматники швидко втекли», – повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

«Свободівці» також не виключили, що згодом до місця табору може прибути загін «Беркуту».

«Одеська обласна організація ВО «Свобода» вважає, що агресивні та невмотивовані дії правоохоронців Любашівського району можуть загрожувати здоров’ю і життю молодих людей. Адже серед осіб, що перебувають у таборі, є неповнолітні діти, які перебувають на місці з письмового дозволу батьків», – заявили у «Свободі».