В Україні збільшать штрафи за незаконну ловлю риби
Є проект урядової постанови
Держкомпідприємництво погодило проект урядової постанови, що розробило Державне агентство рибного господарства, згідно з яким, розмір штрафів за незаконну ловлю або знищення риби, інших водних тварин на території природно-заповідного фонду, а також занесених до Червоної книги України, обчислюватимуть за новими таксами.
Як пише "Дзеркало тижня. Україна",тепер за незаконний вилов і знищення риби, водних безхребетних і морських трав та водоростей передбачено такі штрафи:
Веслоніс, гібриди осетрових риб — 96 тисяч гривень;
Катран акула — понад 6,5 тисяч гривень;
Амур білий — більше 9,5 тисяч гривень;
Сом — більше 16 тисяч гривень;
Рапана — близько 100 гривень;
Раки (крім широкопалого рака) - понад 300 гривень;
Морські трави й водорості — близько 200 гривень тощо