В Україні збільшать штрафи за незаконну ловлю риби

Держкомпідприємництво погодило проект урядової постанови, що розробило Державне агентство рибного господарства, згідно з яким, розмір штрафів за незаконну ловлю або знищення риби, інших водних тварин на території природно-заповідного фонду, а також занесених до Червоної книги України, обчислюватимуть за новими таксами.

Як пише "Дзеркало тижня. Україна",тепер за незаконний вилов і знищення риби, водних безхребетних і морських трав та водоростей передбачено такі штрафи:

Веслоніс, гібриди осетрових риб — 96 тисяч гривень;

Катран акула — понад 6,5 тисяч гривень;

Амур білий — більше 9,5 тисяч гривень;

Сом — більше 16 тисяч гривень;

Рапана — близько 100 гривень;

Раки (крім широкопалого рака) - понад 300 гривень;

Морські трави й водорості — близько 200 гривень тощо