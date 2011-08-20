На Волині зведуть дві нові сільські школи

На Волині заклали капсули під будівництво двох нових шкіл. Одну з них збудують у с. Білин Ковельського району, другу - селі Любохини Старовижівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської ОДА.

Як зазначено в повідомленні, школа у с. Білин Ковельського району буде зведена поруч з діючою. Нині тут навчається 138 дітей. Жителі цього населеного пункту багато років поспіль чекали на будівництво місцевої школи, адже Білин – перспективне, приміське село, розташоване за 9 км від міста Ковеля. У ньому мешкає 1259 жителів, з них 257 дітей. Тому нова школа розрахована на майже 200 учнівських місць. Приміщення ж діючої школи в перспективі буде реконструйоване під дошкільний навчальний заклад.

Будівництво цього освітнього закладу було внесено до переліку об’єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції Держбюджету. Проектно-кошторисна документація виготовлена за кошти місцевого бюджету. Ремонтні роботи здійснюватиме спільне українсько-польське підприємство «Shynaka Україна». В цьому році на будівництво навчального закладу Уряд виділив 3,2 млн. грн, в наступному планується – 10 млн грн.

Загальноосвітня школа I-III ступенів у селі Любохини Старовижівського району розрахована на 198 учнівських місць. У 2010-2011 році у діючій школі навчалося 263 дітей, а у 2011-2012 очікується - 290.

Загальна вартість будівництва – 32 млн. грн. За словами голови облдержадміністрації Борис КЛІМЧУКА, норматив введення об’єкту в експлуатацію – 17 місяців.

За словами голови облдержадміністрації, «вже в цьому році на будівництво та реконструкцію шкіл, лікарень та інших закладів нам вдалось залучити в область 120 млн. грн. Це – в п’ять разів більше, ніж минулоріч та в 13 – ніж у 2009 році».