На ЧФ РФ спростовують заяву про силові дії на захопленому маяку

На Чорноморському флоті Росії спростовують заяву про нібито силові дії на маяку на мисі Сарич увечері 21 серпня стосовно восьми активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство», які проникли сюди.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар командуючого ЧФ РФ капітан 1-го рангу Вячеслав ТРУХАЧОВ у понеділок в інтерв`ю газеті «Новий Севастополь» підкреслив, що всі виникаючі конфліктні питання, пов`язані з базуванням ЧФ в Україні, перебувають у компетенції дипломатичних відомств двох країн і повинні вирішуватися тільки переговорним шляхом.

«Коментувати цю ситуацію – не в нашій компетенції. Це вищий рівень, рівень МЗС двох країн. Безумовно, в кожного громадянина є право так чи інакше висловлювати свою думку й ставлення з різних питань. Але єдине що, ми, звичайно, хочемо добитися того, щоб ці громадяни, коли висловлюють свою думку, щоб вони діяли в рамках законів України і не порушували територію військових містечок і об`єктів, що охороняються», - сказав офіцер.

За інформацією прес-секретаря, восьмеро молодих людей, які пробралися на маяк, чергова служба виявила о 19.30 21 серпня.

«Вели вони себе досить смирно. Ніяких активних або деструктивних дій вони не здійснювали. Але коли їм почали ставити запитання про цілі проникнення, вони відмовилися відповідати, й заявили, що спілкуватимуться тільки з представниками МВС України. Коли викликали міліцію, було близько 22 години. А о 21.30 їх із вулиці запросили до приміщення чергового. Вони самі погодилися. Можливо, на вулиці їм було вже прохолодно або нудно. Але погодилися. Близько півгодини ці хлопці очікували представників Балаклавського РВВС, які, власне кажучи, й видворили їх із території маяка», - повідомив В.ТРУХАЧОВ.

Як повідомлялося, ввечері 21 серпня активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» розпочали громадянську акцію з метою активізації діяльності виконавчої служби з повернення Україні кримських маяків. Зокрема, вони проникли на територію маяка, здійснили демонтаж колючого дроту, вивісили таблички «Об`єкт Міністерства інфраструктури України». 8 активістів тимчасово, до появи керівництва Балаклавського райвідділу міліції, були затримані російськими військовослужбовцями на території маяка.

Сьогодні, 22 серпня, студенти-активісти встановили по периметру огорожі маяка на мисі Сарич 13 наметів і пікетують маяк із вимогою повернути Україні використовувані Чорноморським флотом Росії навігаційні маяки.

Активісти мають намір дочекатися приходу представників виконавчої служби з метою здійснення процедури передачі маяка Україні.

2 серпня Господарський суд Криму скасував прийняте 23 вересня 2010 року рішення Виконавчої служби Мін’юсту про відмову у відкритті виконавчого провадження з виконання судових рішень з передачу "Держгідрографії" кримських маяків.