Частка іноземних банкірів в Україні скоротилася

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася з 40,5% на 1 січня 2011 року до 38% на 1 серпня.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У повідомленні також зазначається, що сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни в січні-липні п.р. збільшився на 11,8% – до 163,007 млрд. грн.

Кількість банків з іноземним капіталом за звітний період збільшилася на 1.

На 1 серпня п.р. зі 177 банків, які працюють в Україні, 56 фінустанов – з іноземним капіталом, зокрема 21 – зі 100% іноземним капіталом.

Як повідомляв УНІАН, за 2010 рік частка іноземного капіталу в українській банківській системі збільшилася на 4,8% – до 40,6%, за 2009 рік – скоротилася на 0,9%, до 35,8%.