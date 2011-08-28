WikiLeaks: США підтримували усунення з газового ринку РосУкрЕнерго

Уряд США завжди підтримував усунення з газового ринку України компаній-посередників «РосУкрЕнерго» і «Укргазенерго».

Як повідомляє ZN.UA, про це йдеться у депеші посла США в Україні Вільяма ТЕЙЛОРА від 8 січня 2008 року, оприлюдненій на сайті WikiLeaks.

«ТИМОШЕНКО заявляла про свій намір усунути „РосУкрЕнерго“ і „Укргазенерго“ як посередників на газовому ринку - мета, яку завжди підтримував уряд США», - йдеться у депеші.

У документі також йдеться про обмеження Національною комісією регулюванні енергетики обсягу поставок газу для «Укргазенерго» - спільного підприємства НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» у 2008 році до 5 млрд. куб. м порівняно з 40 млрд. куб. м у 2007 році.

У посольстві США вважали, що фактична монополія «Укргазенерго» на прямі поставки промисловим підприємствам призводить до істотних збитків НАК «Нафтогаз України», яка до того ж не одержує дивідендів від «Укргазенерго», хоча їй належить 50% у СП.

ZN.UA нагадує, що компанія «РосУкрЕнерго» була усунена з газового ринку України в січні 2009 року після підписання газових контрактів з Росією.

З червня Печерський районний суд Києва розглядає кримінальну справу про звинувачення екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень при підписанні цих контрактів.