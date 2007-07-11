Азаров не поспішає виконувати рішення КС
14:50, 11 липня 2007Суспільство
1424
Подробиці від міністра фінансів
|Микола Азаров
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.
«Я повинен одержати рішення Конституційного Суду, вивчити його і лише після цього я зможу робити якісь оцінки. Але механізм реалізації рішення КС надзвичайно простий – це внесення змін в той закон, який визнано неконституційним. Іншого механізму немає», - заявив М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд своїм рішенням від 9 липня скасував положення закону про державний бюджет, що стосувалися припинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter