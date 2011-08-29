Працівники цукрозаводу перекрили трасу

Близько двохсот колишніх співробітників цукрового заводу «Подільський цукор» в селищі Вороновиця Вінницького району сьогодні перекривали трасу «Львів-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка» з вимогою до влади сприяти відновленню роботи заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники заходу безперервно перетинали проїжджу частину пішохідного переходу, перешкоджаючи таким чином руху транспорту.

Колишні співробітники заводу також вимагали виплатити їм борги із зарплати в розмірі близько 200 тис. грн. і не допустити розрізання обладнання заводу.

Лише після обіцянок начальника Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області Валерія НОНІКА, який приїхав на місце події, забезпечити цілодобову міліцейську охорону території заводу та не допустити розкрадання обладнання з заводу, люди погодились розблокувати трасу.

Довідка УНІАН. Цукровий завод "Подільський цукор" не працює з 2008 року, а з 2009 року знаходиться в стадії банкротства.