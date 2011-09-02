Янукович відправив сина депутата-комуніста послом до Кореї

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Олександра КУПЧИШИНА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Монако за сумісництвом.

Іншим указом Президента України призначено сина народного депутата від КПУ Євгена МАРМАЗОВА - Василя Євгеновича - Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Корея.

Президент України вільнив Маркіяна КУЛИКА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія Олександра ЛЕВЧЕНКА Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом.

Також ще одним указом Президент України призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України у Габонській Республіці Сергія МІШУСТІНА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго за сумісництвом.

Укази розміщено на сайті глави держави.