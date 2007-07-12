Що робити держзакупівлями, Президент визначить завтра або у вівторок
20:56, 12 липня 2007Суспільство
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Пояснює Олександр Шлапак
До вівторка Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує підписати указ з визначенням механізму врегулювання ситуації з державними закупівлями.
|Перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр Шлапак, Президент України Віктор Ющенко
Указ, за його словами, носитиме «більше рекомендаційний характер, ніж норморегулюючий».
Враховуючи те, що, на думку Президента, такий указ має бути виданий за результатами рішення Ради національної безпеки та оборони, і те, що цей орган може приймати рішення шляхом опитування, всім членам РНБО направлено проект указу для термінового ознайомлення і внесення своїх пропозицій.
За словами О.ШЛАПАКА, після отримання відповідей від членів РНБО указ буде підписано.
Як заявив О.ШЛАПАК, документ може бути підписаний уже завтра, або в понеділок-вівторок.
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