Що робити держзакупівлями, Президент визначить завтра або у вівторок

До вівторка Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує підписати указ з визначенням механізму врегулювання ситуації з державними закупівлями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Указ, за його словами, носитиме «більше рекомендаційний характер, ніж норморегулюючий».

Враховуючи те, що, на думку Президента, такий указ має бути виданий за результатами рішення Ради національної безпеки та оборони, і те, що цей орган може приймати рішення шляхом опитування, всім членам РНБО направлено проект указу для термінового ознайомлення і внесення своїх пропозицій.

За словами О.ШЛАПАКА, після отримання відповідей від членів РНБО указ буде підписано.

Як заявив О.ШЛАПАК, документ може бути підписаний уже завтра, або в понеділок-вівторок.