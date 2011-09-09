Поїзд «Євпаторія-Москва» на смерть збив 15-річного підлітка

Біля Генічеська

У Херсонській області, біля міста Генічеськ, поїзд «Євпаторія-Москва» на смерть збив 15-річного підлітка. Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 8 вересня близько 16.00 у Генічеському районі біля станції Новоолексіївка підліток 1996 року народження, переходячи залізничні колії поза обладнаним переходом, потрапив під пасажирський поїзд «Євпаторія-Москва» . Внаслідок інциденту підліток загинув. Розслідування обставин пригоди проводить лінійний відділ міліції.

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