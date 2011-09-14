Експерт: туркменський газ вигідний лише без російської ГТС

Поставки туркменського газу будуть для України дійсно вигідними лише в тому випадку, якщо його прокачування здійснюватиметься по альтернативному російській газотранспортній системі газопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам незалежний експерт із енергетичних питань Олександр НАРБУТ, коментуючи переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з його туркменським колегою Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ, що проходили 12-13 вересня в Ашгабаді.

За словами експерта, на сьогоднішній день єдиним варіантом прокачування туркменського газу в Україну є російська газотранспортна система. «Проте російська сторона, як і раніше, не зацікавлена в транзиті туркменського газу через свою трубу, а виключно (зацікавлена) в його закупівлі безпосередньо в Туркменістану з подальшим перепродажем до Європи, в тому числі й до України. Зрозуміло, що ціну газу в такому разі встановлюватиме Росія, і вона навряд чи буде для України нижчою за нинішню», - зазначив експерт.

Єдиним, на його думку, компромісним варіантом у цьому випадку може стати міксування туркменського й російського газу в російській ГТС, що теоретично може дещо знизити ціну газу для України. «За такою схемою Україна вже працювала з «Газпромом». Проте тут слід побоюватися виникнення посередницьких структур типу «РосУкрЕнерго», які паразитуватимуть на українському газовому ринку», - припустив О.НАРБУТ.

У зв`язку з цим він вважає єдино вигідним для України варіантом прокачування газу через альтернативні російській ГТС маршрути.

«Туркменістан уже почав будівництво газопроводу «Схід-Захід», який пов`яже найбільше туркменське родовище природного газу з узбережжям Каспійського моря (будівництво газопроводу планується завершити в 2015 році - УНІАН). Потенціал цього проекту дійсно великий, але він реалізується лише в тому випадку, якщо буде прокладено газопровід через дно Каспійського моря з подальшим його приєднанням або до газопроводу Баку-Джейхан, або до окремого газопроводу, який пройде територією Азербайджану, Грузії, а потім по дну Чорного моря до узбережжя України. Інтерес до подібних проектів є і в Євросоюзі, який може стати інвестором будівництва газопроводу, що сполучає туркменські родовища з країнами ЄС», - сказав О.НАРБУТ.

Проте, за його словами, будівництво такого газопроводу потребує чимало часу і навряд чи допоможе Україні в її нинішніх переговорах щодо газу з Росією.

Як повідомлялося в ЗМІ з посиланням на джерело в українській делегації, яка перебуває в Туркменістані, Президент Туркменістану висловив готовність продавати Україні газ по 200 дол. за тис. куб. м, але реалізувати це можна буде не раніше 2015 року.

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