Міліція веде пошуки ”Мерседеса”, який збив насмерть двох жінок

У Донецьку міліція веде пошуки "Мерседеса", водій якого збив на смерть двох жінок.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного УВС, сьогодні о 12.00 в центрі Донецька водій сріблястого "Мерседеса" скоїв наїзд на двох жінок-пішоходів, внаслідок чого вони одержали смертельні травми. Водій автомобіля з місця події зник.

Міліція області звернулася через ЗМІ до громадян з проханням допомогти у виявленні автомобіля і його власника.