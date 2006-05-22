Міліція веде пошуки ”Мерседеса”, який збив насмерть двох жінок
13:05, 22 травня 2006Суспільство
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Сьогодні о 12.00 в центрі Донецька
У Донецьку міліція веде пошуки "Мерседеса", водій якого збив на смерть двох жінок.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного УВС, сьогодні о 12.00 в центрі Донецька водій сріблястого "Мерседеса" скоїв наїзд на двох жінок-пішоходів, внаслідок чого вони одержали смертельні травми. Водій автомобіля з місця події зник.
Міліція області звернулася через ЗМІ до громадян з проханням допомогти у виявленні автомобіля і його власника.
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