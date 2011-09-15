Колишній ув'язнений відсудив в України 13 тис. євро

Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити 13 тис. євро за моральний збиток Рефату ІЗЗЕТОВУ за неналежні умови утримання його під вартою до суду.

Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 15 вересня, повідомляє «Сегодня».

Р.ІЗЗЕТОВ був офіцером міліції, його засудили у листопаді 2004 року за участь у банді і грабіж. Він був засуджений до 6,5 років позбавлення волі.

Р.Іззетов скаржився на умови утримання під вартою до суду, за його словами, приміщення було переповненим, крім того, були відсутні належні санітарні умови. Він також скаржився на незаконність і надмірну тривалість його утримання під вартою, а також на надмірну тривалість судового процесу проти нього.

Одноголосним рішенням суд визнав факт порушення права на свободу та особисту недоторканність і права на справедливий судовий розгляд протягом розумного часу.