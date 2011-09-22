Сьогодні у Києві - дебати у стилі «Оксфордського клубу»

Сьогодні, 22 вересня, у Києві відбудуться публічні дебати на тему: «Еміграція висококваліфікованих кадрів корисна для економіки України», які Фонд «Ефективне управління» проводить у партнерстві з компанією Intelligence Squared (Лондон, Велика Британія).

Як відзначають організатори публічних дебатів, «відплив мізків» з країни традиційно вважають загрозою економічному розвитку. Водночас потенційні вигоди від еміграції кадрів не враховуються. Висока якість людського капіталу - необхідна умова економічного зростання. Тому виїзд кваліфікованої робочої сили за кордон традиційно вважають великою проблемою країн, що розвиваються, які програють у конкуренції за кадри більш розвиненим. Разом з тим, в умовах глобалізації з`являється новий погляд на проблему «відпливу мізків»: еміграція кваліфікованих кадрів дає можливість отримати істотні вигоди країнам-донорам. У сучасному світі країна може розвиватися як за рахунок внутрішнього людського капіталу, так і за рахунок використання своїх людських ресурсів за кордоном.

Чи може економіка України одержати вигоди від еміграції талантів? Чи повинна країна стимулювати еміграцію і підвищувати ефективність взаємодії із співвітчизниками в інших країнах, або ж варто сфокусуватися на утриманні талановитих людей усередині країни?

Ці та інші питання під час дебатів обговорять представники експертного співтовариства, міжнародних організацій, органів центральної і місцевої влади, бізнесу, освітнього середовища.

Спікери дебатів «Еміграція висококваліфікованих кадрів корисна для економіки України»: Павел КАЗМАРЗИК, співробітник Центру міграційних досліджень, Варшавський університет; Аветік ЧАЛАБЯН, партнер консалтингової компанії McKinsey&Company; Сергій КОРДАШЕНКО, керуючий партнер компанії RosExpert; Елла ЛІБАНОВА, директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України.

Модератор дебатів – журналіст і телеведучий Мустафа НАЙЄМ.

Публічні дебати розпочнуться о 18:45 в конференц-залі Будинку вчителя (вул. Володимирська, 57, 2-й поверх).

Як повідомляв УНІАН, проект публічних дебатів спрямований на підвищення обізнаності громадян України про найважливіші економічні завдання, що стоять перед країною, і формування культури ведення конструктивної і аргументованої дискусії.

Дебати організовуються у стилі «Оксфордського клубу». Для обговорення теми дебатів формуються дві панелі спікерів, які виступають «за і проти» запропонованої тези. Під час першої частини дебатів спікери з двох панелей по черзі виголошують ключові аргументи на підтримку своєї позиції. Далі йде сесія запитання-відповідь, під час якої аудиторія дістає можливість поставити питання і прокоментувати виступи спікерів. До і після дебатів проводиться голосування аудиторії щодо запропонованої теми, яке дозволяє оцінити, наскільки переконливими були аргументи тієї чи іншої сторони під час дебатів.

Бути спікерами запрошуються провідні українські і міжнародні експерти, політики, представники бізнесу і громадських організацій.