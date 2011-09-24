Земельний банк дозволить вдвічі збільшити обсяг агропродукції

Міністерство аграрної політики та продовольства України й Національний банк України сформували робочу групу зі створення Державного земельного (іпотечного) банку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства України Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

«Земельна реформа, яка завершується в Україні, дає можливість запропонувати принципово нові підходи до фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрної галузі. Ключову роль у цьому повинен зіграти Державний земельний (іпотечний) банк», - вважає міністр.

За його словами, сьогодні Мінагропрод спільно з Національним банком України проводять активну роботу зі створення цієї фінансової інституції. Зокрема, створена робоча група, до складу якої увійшли фахівці НБУ й Мінагропроду. «Головною метою створення Державного земельного (іпотечного) банку є формування системи довгострокового іпотечного кредитування аграріїв для технічного й технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва. За нашими попередніми розрахунками, це дасть можливість за умови належного використання природно-ресурсного потенціалу майже вдвічі збільшити обсяги виробництва аграрної продукції», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.