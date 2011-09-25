Сьогодні відкриється Всеукраїнський фестиваль дитячих театрів

В місті Макіївка у Донецькому обласному російському театрі юного глядача розпочнеться III Всеукраїнський відкритий фестиваль театрів для дітей і юнацтва «ТЮГ–2011».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні наголошується, що у нинішньому 2011 році учасниками фестивалю стануть 7 театрів, які працюють для дітей і молоді. До Макіївки приїдуть учасники з Львова, Запоріжжя, Одеси, Севастополя, Сум, Харкова.

Програма передбачає показ протягом семи днів 14 вистав. Лауреатів у семи номінаціях визначить професійне і дитяче журі.

Особливістю фестивалю цього року стане участь керівників Міжнародної асоціації театрів для дітей і молоді, членом якої Україна стала у 2011 році. Асоціацію на фестивалі представлятимуть 16 фахівців у галузі театрального мистецтва зі США, Хорватії, Австрії, Німеччини та інших країн. 30 вересня заплановано проведення круглого столу, де керівники театрів обговорять спільну роботу.

2 жовтня відбудеться закриття фестивалю, підбиття підсумків, вручення нагород.

У прес-службі ОДА додали, що даний фестиваль присвячений 40-річчю Донецького обласного російського театру юного глядача (м. Макіївка).