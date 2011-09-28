Закон про біометричні паспорти підірве скасування віз для України

Регіональне представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві наголошує, що Закон України „Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України” є кроком назад від європейських стандартів.

Як повідомили УНІАН в Представництві, ключові положення закону не відповідають європейським і міжнародним стандартам, оскільки запроваджують дискримінаційні норми, які ставлять у скрутне становище та маргіналізують біженців в Україні.

«Закон також зводить нанівець останні позитивні законодавчі кроки і підриває зусилля, спрямовані на відповідність вимогам Плану дій із лібералізацією візового режиму з Європейським Союзом», - наголошують в УВКБ ООН.

УВКБ ООН висловлює жаль щодо факту прийняття закону, оскільки вважає, що певні положення цього документа анулюють важливі норми, закладені у нещодавно ухваленому законі, який регулює статус біженців („Про біженців та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту”), а також суперечать ключовим міжнародним стандартам.

«Якщо цей законопроект підпише Президент – скорочення строку дії документів біженців до всього лише 6 місяців не лише створить неефективну систему та простір для корупції, а й прямо вдарить по здатності біженців забезпечувати самих себе, посиливши їх залежність від уряду чи міжнародної допомоги. Часті подовження терміну дії Посвідчення біженця також означатимуть безупинне зростання витрат біженців на цю процедуру та додаткове адміністративне навантаження на співробітників виконавчих органів влади у сфері надання притулку», - наголошують в міжнародній організації.

УВКБ ООН сподівається, що законопроект „Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”, буде виправлено до того моменту, як він набере силу закону.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня, Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України".

Закон регулює правовідносини, пов´язані з встановленням єдиної форми і порядку виготовлення, видачі, обміну, продовження строку дії, пересилання, вилучення, зокрема тимчасового повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, та гарантує реалізацію конституційних прав громадян на свободу пересування, вільний вибір місця проживання в Україні, а також права та обов´язки осіб, на ім`я яких видані такі документи.

Законом встановлено, що біометричні дані включаються до документів виключно у випадках, встановлених цим законом. Обсяг таких даних, а також технічні вимоги до форми носія біометричної інформації встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), якщо інше не передбачено цим законом.

Також законом встановлено, що інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.