Міліція піймала шахрая, який надурив банк на чверть мільйона

Луцькі правоохоронці затримали чоловіка, який шляхом підробки документів заволодів коштами одного із банків в сумі 250 тис грн.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області, затриманий житель Луцька ніде не працював. Після зібрання матеріалів відносно зловмисника 10 липня його затримали працівники правоохоронних органів.

Ще один випадок шахрайства днями зафіксували волинські правоохоронці.

Цього разу зловмисником виявився непрацюючий житель м. Червоноград Львівської області. Як з`ясувалося, він минулого року на автовокзалі Луцька запевнив місцеву мешканку пенсійного віку в тому, що за певну суму грошей зробить їй візу в Англію. Жінка віддала незнайомцю 4 тисячі доларів США, проте документів так і не дочекалася. Зловмисника затримано, триває розслідування.