Ющенко не радить мешканцям с. Ожидів оголошувати район ”зоною лиха”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що для оголошення ураженого фосфором регіону зоною екологічного лиха нема підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив мешканцям села Ожидів, з якими зустрівся на місці катастрофи ватажного потягу, що перевозив фосфор.

«Щодо оголошення місця аварії зоною лиха, то тут треба подумати, адже жити з року в рік з оцим – «зона лиха» - це не є привабливо для інвесторів економічного розвитку регіону. Тим паче, на даний час немає підстав для оголошення місця аварії зоною лиха. Зараз буде проведено нараду з головами сільських рад Буського району, ми будемо обговорювати цю ситуацію, а згодом на підставі висновків експертів та фахівців будемо приймати рішення», - зазначив Президент.

Він запевнив селян, що у разі якихось втрат внаслідок аварії влада розглядатиме питання про виплату їм компенсацій.

Разом з В.ЮЩЕНКОМ на нараду з головами сільських та селищних рад Буського району відбули глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, віце-прем’єр-міністр Олександр КУЗЬМУК, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, голова Львівської облдержадміністрації Петро ОЛІЙНИК.