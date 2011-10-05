Інвестори забирають свої гроші з Росії: відтік - $50 мільярдів

Чистий відплив капіталу з Росії в третьому кварталі 2011 року становив 18,7 мільярда доларів. Про це йдеться в офіційних матеріалах Центробанку.

У першому кварталі цього року вивіз капіталу становив 21,4 мільярда доларів, а в другому кварталі з країни було виведено 9,2 мільярда доларів. Таким чином, за підсумками січня-вересня чистий відплив приватного капіталу з РФ становив 49,3 мільярда доларів, передає Лента.ру.

У червні перший заступник голови ЦБ Олексій УЛЮКАЄВ заявляв, що в 2011 році відплив капіталу з Росії може становити близько 35 мільярдів доларів. На початку жовтня ЦБ підвищив прогноз із відпливу капіталу до 36 мільярдів доларів за підсумками року.

Варто зазначити, що частково відплив капіталу пов`язаний із тим, що в умовах кризи інвестори виводять кошти в найменш ризиковані активи, в першу чергу, до США. Річ у тому, що навіть зниження інвестиційного рейтингу США в серпні 2011 року не зробило їх більш ризикованими по відношенню до активів у інших країнах.

Останній раз приплив капіталу до Росії спостерігався до кризи - в 2007 році (81,7 мільярда доларів). У 2009 році відплив капіталу досяг 56,9 мільярда доларів, а в 2010 році - 35,3 мільярда.