У Попова обурені тим, як на них «нахабно» тисне «Сяйво»

Влада Києва здивована заявами представників ТОВ "Сяйво" й сприймає це як тиск із метою повернути приміщення на вул. Червоноармійській для свого “бізнесу".

Про це сказали сьогодні в своїх коментарях УНІАН голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ і його заступник, який займається питанням книгарні, Олександр ПУЗАНОВ.

За словами О.ПОПОВА, «суто бізнесова структура має на меті отримання прибутку за рахунок своєї діяльності”.

“Так нахабно тиснути на владу й пропонувати - віддайте, ми там працюватимемо - це не для влади Києва. Ми багато зробили для того, щоб повернути комунальну власність, яка була раніше відчужена... Там буде підприємство, яке належить киянам”, - заявив голова КМДА.

Він запевнив, що в комунальному підприємстві зможуть працювати люди з ТОВ “Сяйво”, які захочуть цього.

«Ми їм усім запропонували: хто хоче, приходите, ми всіх візьмемо на роботу. Але вони пішли іншим шляхом і вимагають, щоб ми віддали їм приміщення для їх бізнесу... Мені здається, що просто за цими людьми стоять ті, хто грабував і продовжує ще тримати ті об`єкти, які вкрали раніше. І я це говорю не безпідставно. Ті люди фінансують, а ці говорять перед пресою", - сказав О.ПОПОВ.

Зі свого боку О.ПУЗАНОВ запевнив, що всі зусилля міської влади зараз спрямовані на те, щоб відродити славу цієї книгарні в центрі міста.

«Про те, щоб віддати приміщення бізнесу – більше не йдеться. Вже є негативний досвід, коли бізнес спробував забрати це приміщення. Приміщенням управлятиме Київ, кияни. Приміщення використовуватиметься лише під книгарню», - заявив він.

О.ПУЗАНОВ зазначив, що в нововідкритому магазині будуть представлені перш за все українські видавництва. «Буде представлена література українською мовою, абсолютно різнопланова. Все, що в Україні випускається хорошої якості, ці книги в обов`язковому порядку будуть представлені в цьому магазині. Обов`язково буде класика світової літератури, спеціальна й професійна література», - сказав він. При цьому він зазначив, що ціни будуть доступними для читачів: «За рахунок того, що це буде комунальне підприємство, яке не платить ставку оренди, за рахунок того, що будуть прямі контакти й договори з видавництвами, я впевнений, що ми зможемо скласти більш ніж серйозну конкуренцію ринку «Петрівка» та іншим книжковим магазинам і ринкам».

Більш того, підкреслив він, у магазині буде «представлено найсучасніше обладнання й будуть упроваджені новітні технології з продажу книг».

«Буде електронний каталог книг і ще один сюрприз. Це буде щось нове і в Європі, наскільки мені відомо, є аналог лише в Лондоні такого «агрегату», який там буде встановлено. Це буде щось особливе й модне в усьому цивілізованому світі», - сказав О.ПУЗАНОВ. На запитання, чи йдеться про нове друкарське обладнання, яке на замовлення відвідувача зможе друкувати малими тиражами обрану книгу, і якщо так, то чи вигідно економічно Києву купувати таку техніку він відповів: «Ми прорахували, що вкладення грошей у цю технологію виправдовує себе і, перш за все, за рахунок інтересу до нововведення. Ми розраховуємо, що швидко буде окупність».

Повертаючись до озвучених звинувачень із боку представників «Сяйва» О.ПУЗАНОВ повідомив, що двічі зустрічався з трудовим колективом «Сяйва», двічі підтверджував свою готовність сприяти їхньому працевлаштуванню, укласти з ними трудові договори. «Я навіть запропонував, щоб вони вказали який рівень зарплати вони вважають гідним і правильним для себе. Але жодної пропозиції, жодної ідеї, жодного контакту, який би був спрямований на конструктив, у нас не було. Йдеться: віддайте приміщення...», - сказав заступник голови КМДА.

За його словами, до адміністрації не надходили офіційні звернення «Сяйва» з приводу оренди приміщення на вул. Червоноармійська, 6. При цьому О.ПУЗАНОВ підкреслив, що рішення про передачу в оренду приймає Київська міськрада, а КМДА може лише підготувати відповідні документи для його ухвалення.

«На цей момент є звинувачення, є прес-конференції, є бажання, яке відкрито демонструється, - взяти в оренду, але немає об`єктивно необхідних за законом дій», - прокоментував заступник голови КМДА.

За його словами, звинувачення з боку «Сяйва» чути «неприємно й дивно». «Оскільки міська влада зробила все можливе, щоб цей об`єкт повернувся у власність киян і робить зараз усе можливе, щоб 6 листопада це приміщення було відкрите як книгарня, яка належатиме всім киянам», - зазначив О.ПУЗАНОВ.

Він також повідомив, що магазин буде відкрито під іншою вивіскою. За словами О.ПУЗАНОВА, торговим знаком «Сяйво» володіє громадський захисник Костянтин КЛІМАШЕНКО. «Ми пропонували К.КЛІМАШЕНКУ, щоб він дав згоду на те, щоб громада користувалася товарним знаком «Сяйво» і готові були платити йому за це справедливу ринкову ціну. Але пропозиція ця зависла в повітрі», - сказав чиновник.

Він відмовився поки озвучити нову назву книжкового магазина. «Безумовно нічиє авторське право, право на торгову марку ми порушувати не будемо. Ми відкриємо його під назвою, яка не порушить нічиїх прав. Зараз застосовуються дії, спрямовані на реєстрацію цього нового товарного знаку», - сказав О.ПУЗАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня колектив столичного книжкового магазина “Сяйво” заявив, що має намір і надалі відстоювати своє право на приміщення на вул. Червоноармійській, 6. За інформацією адвоката «Сяйва» Олега КОРОЛЯ, на сьогоднішній день повністю ігнорується думка членів трудового колективу “Сяйва” щодо подальшого функціонування й облаштування книжкового магазина. Пропозиція КМДА працівникам “Сяйва”, за інформацією учасників прес-конференції, перейти в трудовий колектив комунального підприємства, яке господарюватиме в новому магазині на вул. Червоноармійській, 6, залишається лише на словах. Трудовий колектив має намір звернутися до суду, «щоб розставити крапки над “і” та зафіксувати наше право й повернути законного орендаря в ті приміщення на вул. Червоноармійській, 6, які воно плекало, берегло, орендувало сумлінно й платило податки”.