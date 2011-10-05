У Попова розказали, де знайшли додаткові півтора мільйона на освіту

Київська міська державна адміністрація за дорученням голови Олександра Попова вносить на затвердження депутатами міськради пропозицію підтримати збільшення видатків на потреби освіти. Як повідомляє сайт КМДА, заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко зазначив: «Можливість виділити додаткове фінансування ми отримали за рахунок економії коштів. Таку економію дало наведення порядку в закупівлі товарів і послуг. Ми жорстко контролюємо усі закупівлі, аби не допустити відновлення в цій сфері корупційних схем, якими прославилася попередня влада. Результат – більше 1,4 млн. грн. зекономлених коштів»,

Зокрема, 304,2 тис. грн. пропонується виділити Деснянській районній адміністрації для створення належних умов функціонування новоствореного дошкільного навчального закладу, 610 тис. грн. – для облаштування дитячого закладу у Подільському районі, ще 496,6 тис. грн. на капітальний ремонт закладів освіти ШДС «Кобзарик» та «Пізнайко» у Шевченківському районі.