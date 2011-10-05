Ющенко: спробуйте сказати євреям, що годі вшановувати жертв Голокосту

Лідер партії «Наша Україна», президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що трагедія Голодомору має об’єднати український народ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив на відкритті виставки картин Валерія ФРАНЧУКА «Розгойдані дзвони пам`яті», присвяченій Голодоморам, які Україна пережила у минулому столітті.

«Поки український народ не почне сприймати Голодомор не як історію, а як проекцію на усю його долю, рухомих змін у свідомості не передбачається… Дізнайся правду – і станеш вільним. А якщо боятися цієї правди, то про яку свободу ми можемо говорити? Ця трагедія має об’єднати український народ, а не навпаки. І те, що зараз відбувається, коли йде полеміка щодо потрібності цього музею, чи пам’ятати про Голодомор взагалі, – це лише показує низький рівень свідомості», - сказав екс-президент.

Він укотре як приклад навів єврейську націю і її ставлення до трагедії Голокосту. «Спробуйте сказати євреям, що годі вже вшановувати пам’ять жертв Голокосту, бо це було давно і вже не актуально. Та вас у кращому випадку засміють. Чим українці гірші? Тому я вважаю, що творення українського народу як нації ще триває», – заявив В.ЮЩЕНКО.

Також він висловив стурбованість тим, що «зараз закінчується час живих свідків» голодоморів. «Вони всі потроху йдуть у вічність. Тому архіважливим є завдання зберегти їх свідчення і розповіді», – зазначив лідер «Нашої України».

Як відомо, напередодні 78-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» відкрив виставку картин із циклу «Розгойдані дзвони пам’яті». Ці твори – спроба відомого художника В.ФРАНЧУКА передати трагічні сторінки голодоморів мовою мистецтва.