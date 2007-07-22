У Бабиному Яру з нагоди 101-річчя вшанували пам’ять Олени Теліги

21 липня, 101 рік тому народилася українська поетеса Олена Теліга. У день її народження представники патріотичних організацій та шанувальники поетеси творчості зібралися у Бабиному Яру в Києві, передає “5-й канал”.

Саме тут фашисти розстріляли 36-річну жінку. Місце її могили досі не відоме, так само як і багатьох інших, розстріляних у Бабиному Яру. А єдиний в Україні музей О.Теліги працює в розташованій неподалік школі і існує лише завдяки ентузіазму вчительки та учнів.

О.Теліга народилася в Підмосков`ї у 1906 році в родині вченого Івана Шовгенова. Потім родина переїхала в Україну, потім до Чехословаччини. Великий вплив на Олену мав її чоловік - кубанський козак, вояк армії Петлюри Михайло Теліга.

Подружжя повернулася в Україну восени 1941-го. Олена і Михайло розуміли, як ризикують. Підготовка газети та безкомпромісна позиція по відношенню до гітлерівців не залишили їм шансу. У лютому 1942-го представників українського підпілля, серед яких було подружжя Теліг, розстріляли у Бабиному Яру.

10 років тому київська вчителька української літератури Ліна ЄРМОЛАЄВА усвідомила - вона не може розповісти учням ні про цю поетесу, а ні про інших представників празької школи в літературі. Вчителька вирішила самотужки виправити цю ситуацію. Її учні також перейнялися ідеєю створити шкільний музей.

Фото з сімейного архіву, документи, відгуки вдячних відвідувачів. Щороку їх все більше приходить до музею. Утім і через 10 років маленька кімната у школі залишається єдиним в Україні музеєм видатної жінки.