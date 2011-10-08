У неділю Україні обіцяють дощі

У неділю, 9 жовтня, в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Пройдуть дощі, у західних областях невеликі, вдень у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях місцями сильні дощі. Температура вночі 5-10° (на заході 2-7° тепла), вдень 9-14°, на Полтавщині, Кіровоградщині та Миколаївщині до 19°.

У Карпатах очікується невеликий мокрий сніг, вночі приморозки 0-3°, температура вдень 2-7° тепла. Лише в Криму, Приазов`ї, східних, Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Вітер в Україні переважатиме північний та північно-східний (на півдні та сході переважно південно-східний), 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ, вдень місцями сильний. Температура по області вночі 5-10°, вдень 9-14°. По м. Києву температура вночі 7-9°, вдень 9-11°.

8 жовтня температура води в Чорному та Азовському морях 16-19°, у Дніпрі біля Києва 14°.